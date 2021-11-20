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Профессиональный ремонт опытным мастером.
КАЧЕСТВО ОКОННЫХ КОМЛЕКТУЮЩИХ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Ремонт сразу, без предварительных консультаций и переносов.
Ремонт пластиковых окон в Минске
Одна из популярных услуг по обустройству жилых помещений в Минске, это ремонт пластиковых окон. Качественно отремонтировать окна может только специалист с большим опытом в обслуживании и изготовлении оконных конструкций. Ремонт окон в Минске каждый день, без выходных. Обращаясь к нашему мастеру по ремонту окон ПВХ, вы гарантированно получите качественную услугу. Восстановление или замена петель и других частей оконной фурнитуры в день приезда. Мастер делает ремонт стеклопакетов без замены всего механизма. Оплата происходит только после оказания услуги.
САМЫЕ ВОССТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОКОН В МИНСКЕ
Замена уплотнителя окна
Регулировка окна
Ремонт окон
восстановлением деталей фурнитуры.
Ремонт двери балкона
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ФУРНИТУРЫ
Восстановление в рабочее состояние, где не требуется замена на новые детали. Экономия в 2-3 раза за ремонт. Это самый востребованный ремонт. Если это возможно мастер сделает.
К сожалению, не всегда возможно восстановить. В половине обращений, приходится прибегать к замене сломанных деталей на новые. Ремонтируем окна без замены всего механизма оконной конструкции. Это самый правильный ремонт. Одну сломанную деталь заменим на новую деталь, того же производителя с гарантией. Менять весь механизм это не к чему.
Подробно на странице: РЕМОНТ ОКОН ПВХ
РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Производитель пластиковых стеклопакетов рекомендует проводить профилактику и регулировку окон ПВХ 1-2 раза в год. Естественно этого никто не делает, даже оконщики у себя дома. Крайний срок без последствий для оконной фурнитуры хотя бы раз в 5 лет. Далее идут необратимые процессы повышенного износа фурнитуры окна и микро надломы отдельных деталей. Вследствие чего, потребуется ремонт.
Подробно на странице: РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ НА ОКНАХ ПВХ
Замена уплотнителя проводится круглый год. Меняется не реже чем раз в 10-15 лет, за исключением физического воздействия на него и наличия на нем посторонних покрытий. На уплотнителе не допускается наличие краски, строительной пыли и смесей. Отсутствие эластичности, целостности. Наличие деформации замотанности, растянутость углов и прочее, что не является четкой его формой.
Подробно на странице: ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ ОКОН
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ В МИНСКЕ
Установим москитные сетки рамочного типа в квартирах и в коттеджах в Минске. Москитные сетки крепятся к окну без всякого сверления рамы. Установка производится совершенно без порчи ваших оконных изделий.
Замер и установка, все включено. Подробно на странице: МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Здесь работают грамотные мастера, которые являются профессионалами в ремонте пластиковых окон. Сотрудничаем со всеми известными производителями оконных профильных систем. Мы предлагаем услуги по ремонту стеклопакетов от разных известных брендов как Rehau, Veka, KBE, так и менее известных.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛОМКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Окно вышло из петли
Нижняя петля оторвана из окна. Самый сложный ремонт, на который не стоит экономить, чтоб потом не покупать новое окно!
Ремонт нижней петли не возможен, так как в данных отверстиях створки саморезы петлю держать не будут. Можно закрутить более длинные, но это не надолго, так как пластик внутри полый. Решение здесь одно – заменить петлю на другую марку. Заходите в раздел: замена петель, там вы увидите как можно исправить.
Проскакивает ручка окна
Оконная ручка прокручивается вокруг себя, окно не закрывается.
Разломан замок запирания окна. Если окно можно открыть или откинуть на проветривание, то ремонт обойдется значительно дешевле, чем когда открытие створки невозможно. Тогда приходится разбирать окно при условии, что не стоит противовзломный механизм. Иначе без видимых поломок пластика не обойтись при открытии окна. В разделе: ремонт окон в Минске, более подробно описан данный ремонт.
Обломалась верхняя петля
Облом верхней петли, произошел по банальной причине, отсутствие внимания к своим окнам. Сложность в том, что данная фурнитура очень старая и выпуск деталей на нее уже давно прекращен.
Наш мастер по ремонту окон ПВХ, исправил ситуацию прямо на месте. Подробности ремонта окна в разделе: замена петель. .
Ремонт верхней части окна
Ремонт верхнего запорно – откидного механизма без его замены. Происходит поломка от некачественной сборки производителем окон.
Восстановление фурнитуры без ее замены – это у нас! Опытный мастер сделает работу качественно, без потери полноценной работоспособности вашего пластикового окна. Приглашаем вас в раздел: ремонт окон в ПВХ, где вы сможете узнать больше о нашем ремонте.
РЕМОНТИРУЕМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ГАРАНТИЯ | СРОЧНО
- Появились щели на раме окна и от туда дует
- Прокручивается ручка и невозможно открыть, закрыть пластиковое окно;
- Окно открывается и откидывается на створку одновременно
- Продувает окно со стороны петель
- Очень тяжело крутиться ручка пластикового окна
- Заклинило ручку окна и она не двигается
- Оконная ручка не закрывает до конца окно
Обращайтесь к нашим мастерам, они отремонтируют механизмы ваших окон не прибегая к полной замене оконной фурнитуры.
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОКОН МИНСК
РЕМОНТ ОКОН МИНСК ЦЕНЫ
|Ремонт окон
|Цены
|🔥 Ремонт окон ПВХ
|от 60 р.
|🔥 Сложный ремонт окна с восстановлением деталей
|от 120 р.
|🔥 Заменить резинки на окне
|от 80 р.
|🔥 Замена оконной ручки
|от 40 р.
|🔥 Замена фурнитуры
|от 180 р.
|🔥 Регулировка окна (профессиональная)
|от 40 р.
Качество-Гарантия
Оригинальные запчасти.
Опыт в ремонте пластиковых окон.
Гарантия на ремонт.
Срочный выезд
Работаем без выходных.
Срочный приезд мастера в Минске
Наличие запчастей
Всегда есть разные детали фурнитуры у мастера с собой, даже в выходной день.
Порядочность
Мы не манипулируем ценами, мы ремонтируем окна. Не меняем фурнитуры там, где достаточно отрегулировать окна.
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