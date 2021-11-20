РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ФУРНИТУРЫ

Восстановление в рабочее состояние, где не требуется замена на новые детали. Экономия в 2-3 раза за ремонт. Это самый востребованный ремонт. Если это возможно мастер сделает.

К сожалению, не всегда возможно восстановить. В половине обращений, приходится прибегать к замене сломанных деталей на новые. Ремонтируем окна без замены всего механизма оконной конструкции. Это самый правильный ремонт. Одну сломанную деталь заменим на новую деталь, того же производителя с гарантией. Менять весь механизм это не к чему.

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